Acte VII des gilets jaunes : des échauffourées au nord d’Amiens entre les manifestants et les forces de l’ordre

Rue Roger Onfray, des bennes à ordures ont été déplacées pour bloquer la circulation / © R. Idres



Le trafic perturbé

Pour des raisons de sécurité et compte tenu de l’évolution de la manifestation, la desserte d’Amiens Nord est suspendue. Merci de votre compréhension — Ametis Info (@ametis_info) 29 décembre 2018

Une fin de journée sous haute tension

L’acte VII des gilets jaunes a débuté dès le début de matinée au rond-point de Glisy, à l’est d’Amiens. Une dizaine de personnes qui s’apprêtaient à rejoindre le barrage filtrant ont d’ailleurs été interpellées par les forces de l’ordre puis placées en garde à vue.En début d’après-midi, les manifestants ont rejoint le centre-ville d’Amiens au niveau du boulevard de Beauvillé malgré un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements dans la capitale picarde.Selon notre équipe présente sur place, une vingtaine de fourgons de CRS attendaient les manifestants. Dès l’arrivée des gilets jaunes, la tension est montée d’un cran avec les forces de l’ordre. Gaz lacrymogènes et canons à eau d’un côté, jets de pierre de l’autre : les deux groupes se sont fait face dans une ambiance tendue.Les forces de l’ordre sont ensuite parvenues à séparer les manifestants en deux groupes. Des bennes à ordure et des poubelles ont été déplacées et incendiées. Certains gilets jaunes ont pris la direction d’Amiens Nord. Des feux d’artifice ont été tirés en direction des CRS.A cause de l’interdiction de circuler sur le boulevard, de gros bouchons ont été occasionnés dans les rues adjacentes et notamment au niveau de la chaussée Saint-Pierre. Mêmes complications du côté des bus : les lignes Amétis ont été perturbées tout l’après-midi notamment dans les secteurs nord-est d’Amiens et du côté de Rivery. Deux bus ont d’ailleurs été dégradés avec des vitres brisées.En fin d’après-midi, de nombreux manifestants sont remontés au niveau de la Citadelle et sur l’avenue De Gaulle. Petits à petits, les forces de l’ordre ont repoussés les gilets jaunes jusqu’aux quartiers nord. Vers 18h, certains manifestants ont mis le feu à du mobilier urbain et à des palettes. Selon nos confrères présents sur place, les CRS auraient chargé les gilets jaunes pour disperser la foule. Un canon à eau a été utilisé pour éteindre plusieurs feux de palettes au niveau de l'avenue de l'Europe. Les derniers manifestants présents avenue de l'Europe ont commencé à se disperser vers 18h30.Selon la préfecture de la Somme, huit personnes ont été interpellées à Amiens dans l'après-midi pour jets de projectiles et dégradation du mobilier urbain.