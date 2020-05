Adolescent blessé au couteau dans une rixe à Amiens : 5 personnes mises en examen

Lundi 18 mai, une bagarre a éclaté entre six personnes dans le parc Saint-Pierre d'Amiens, "dans des circonstances qui n’ont pas encore établies avec certitude", indique le procureur de la République d'Amiens, confirmant une information de France Bleu Picardie . D'un côté, trois individus irakiens âgés de 23 à 29 ans, et de l'autre, trois indivius mineurs d'origine africaine.Les enquêteurs ont constaté, grâce à une vidéo tournée par un témoin, que des coups ont été portés avec des bouteilles de verre. L'un des Irakiens a d'ailleurs été hospitalisé après avoir reçu un coup de bouteille sur le crâne, sans que son état ne soit préoccupant. Plus grave, l'un des mineurs impliqués a également été hospitalisé après avoir reçu un coup de couteau au thorax. Mais aujourd'hui, son pronostic vital n'est plus engagé.Cinq des six personnes impliquées ont été placées en garde à vue à l'issue de la rixe, dont les deux qui ont été hospitalisés -la garde à vue s'est déroulée dans les locaux de l'hôpital d'Amiens. Tous ont été mis en examen pour violences aggravées par la réunion et l’usage d’armes et d'eux d'entre eux, un mineur et un majeur, ont été placés en détention provisoire.