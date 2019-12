Affaire Kulik : Willy Bardon réveillé, “son état n'inspire plus d'inquiétude”

Trois jours après avoir ingéré un puissant pesticide, Willy Bardon est sorti du coma ce lundi 9 décembre, et "ne présente pas de séquelles visibles", a-t-on appris du procureur de la République Alexandre de Bosschère, confirmant une information du Courrier picard . L'homme de 45 ans, condamné à 30 ans de réclusion pour l'enlèvement, la séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik, avait tenté de mettre fin à ses jours peu après l'énoncé du verdict par la cour d'assises de la Somme. Il avait avalé du Temik, un produit agricole "extrêmement réglementé", avant d'être transféré au CHU d'Amiens-Picardie.Willy Bardon reste ce jour hospitalisé mais "son état n'inspire plus d'inquiétude", précise Alexandre de Bosschère, et il devrait pouvoir recevoir une visite. Dans la foulée de sa condamnation, ses avocats avaient annoncé leur intention d'aller en appel. Leur client, qui avait clamé son innocence tout au long du procès, "reste détenu", ajoute le procureur de la République d'Amiens.