Affaire Kulik : Willy Bardon est sorti de l'hôpital d'Amiens et a été incarcéré dans les Hauts-de-France

Quatre gelules de Témik

Cinq jours après sa tentative de suicide dans la salle d'audience de la Cour d'assises d'Amiens, Willy Bardon est sorti du CHU d'Amiens-Picardie dans la soirée du 11 décembre. L'Axonais a aussitôt été incarcéré, a-t-on appris ce jeudi 12 décembre auprès du procureur de la République d'Amiens Alexandre de Bosschère, confirmant une information du Courrier Picard. L'emplacement précis du centre pénitentiaire, situé dans les Hauts-de-France, n'a pas été été communiqué.Condamné vendredi 6 décembre à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement , la séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002 près de Tertry (Somme), Willy Bardon avait immédiatement tenté de mettre fin à ses jours, ingérant dans la salle d'audience un pesticide dangereux, du Témik.Plongé plus de deux jours dans le coma, il s'est réveillé le 9 décembre à l'hôpital et ses avocats ont rapidement fait appel du verdict . Le lendemain, Willy Bardon a pu être "entendu" par les enquêteurs du commissariat d'Amiens et a "reconnu avoir ingéré quatre gélules de médicament qu'il avait préalablement remplies avec le pesticide Témik", selon un communiqué du parquet."Il a expliqué que ce produit lui avait été donné depuis plusieurs mois par un de ses amis, qui n'était cependant pas informé de ses intentions", a précisé le procureur, ajoutant que les auditions de ses proches n'avaient "pas mis en évidence la responsabilité et l'action volontaire de tiers" dans cette tentative de suicide.