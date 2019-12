Affaire Kulik : Willy Bardon hospitalisé dans “un état grave” suite au verdict aux assises de la Somme

Willy Bardon a été pris en charge par le SMUR derrière le tribunal d'Amiens, avant de partir au CHU d'Amiens-Picardie pour être réanimé. / © Gontran Girandeau / FTV

"Ca s'est passé dans notre dos"

Willy Bardon est hospitalisé dans un "état grave" ce 6 décembre, selon les mots du procureur de la République Alexandre de Bosschère. L'accusé de 45 ans venait d' être condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Somme à Amiens, dans l'affaire du meurtre et du viol d'Elodie Kulik.Suite au verdict, rendu vers 19h50, l'accusé est resté immobile une petite minute avant d'ingérer brusquement un objet non-identifié, arrosé ensuite d'une gorgée d'eau. Aussitôt alertés, les policiers présents à ses côtés dans le box l'ont évacué "conscient" selon ses avocats. Willy Bardon a ensuite été secouru à l'arrière du tribunal pendant un quart d'heure dans un camion du SMUR avant d'être transferé au CHU d'Amiens à 20h35. A 21 heures, le parquet annonce qu'il a été admis en service de réanimation."Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça s'est passé dans notre dos, regrette Me Stéphane Daquo, conseil de l'accusé. On a eu l'impression qu'il avait quelque chose mais je ne peux pas vous en dire plus". "Vous avez vu son geste ? C'est sûr que c'est le geste d'un innocent," ironise de son côté Jacky Kulik, père d'Elodie Kulik qui s'était porté partie civile dans le procès aux assises.Selon le procureur, Willy Bardon "se serait confié à des proches sur sa volonté de mettre fin à ses jours en cas de condamnation." Aucune information concernant la substance ingérée n'a pour le moment été communiquée.