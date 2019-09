Affaire WN : le parquet d'Amiens ouvre une enquête pour abus de biens sociaux

Le parquet d’Amiens a annoncé, lundi 16 septembre, l'ouverture d'une enquête préliminaire dans l'affaire WN pour abus de biens sociaux. Celle-ci a été confiée à la police judiciaire d'Amiens le 2 septembre.Le procureur de la République d'Amiens été saisi à la fin du mois de juillet des conclusions de l’audit commandé par la préfecture de la Somme concernant WN. La société, qui a repris le site et une partie des salariés de Whirlpool en juin 2018, est suspectée de ne pas avoir proposé un projet sérieux.En scrutant en détail les fonds privés et publics engagés dans cette reprise, l'audit a permis de révéler la présence d', qui représente 1,5% de ses fonds engagés. Cette somme réunissant "des avantages en nature" pour l'équipe dirigeante de WN, "les honoraires de certains prestataires de service, des frais de déplacement, de marketing et de représentation" suscite l'interrogation du parquet, par son importance et son lien avec la création de l'entreprise.