Affaire WN-Whirlpool : l'audience judiciaire reportée au 6 novembre

L'interview de l'avocat des ex-salariés

Affaire WN-Whirlpool : l'audience reportée au 6 novembre

Intervenant : Me Fiodor Rilov, avocat des ex-salariés de WN. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Marie-Charlotte Perrier et Aurélien Barège. Montage : Nicolas Duchet.

L'aventure a duré un an, puis a brutalement pris fin. Après la délocalisation des activités de Whirlpool, son site de production amiénois ainsi que 162 salariés avaient été repris par WN, projet qui s'est malheureusement effondré en juin 2019 faute de commandes. Tous ces employés ont été officiellement licenciés ce 26 août Afin de faire la lumière sur les raisons de cet échec industriel et savoir si le projet WN mené par Nicolas Decayeux était sérieux, les ex-employés étaient convoqués ce 11 septembre au tribunal d'Amiens. Ils n'ont pas pu accéder aux documents, l'audience ayant été reportée au 6 novembre.Leur avocat reste néanmoins confiant. "Grâce aux documents que nous obtiendrons - j'espère - nous allons pouvoir faire éclater la vérité sur ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de cette usine, comment la reprise a eu lieu, quels sont les moyens qui ont été donnés à Whilpool à WN, comment ces derniers ont été dépensés par WN... pour aboutir à cette catastrophe sociale moins d'un an après la reprise, ce qui est plutôt consternant," explique Me Fiodor Rilov.