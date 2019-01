Les agents de la caisse d'allocations familiales se mobilisent à Amiens

On se sent les oubliés. Par contre on travaille énormément pour assumer les promesses du gouvernement.

Ce mardi matin, les agents de la caisse d'allocations familiales de la Somme se sont mobilisés.Ils réclament un meilleur salaire et plus de moyens. Ils dénoncent une, les fameux 100 euros accordés par le gouvernement pour répondre aux Gilets Jaunes."Au quotidien, on est confronté à la réalité et dire aux gens que malheureusement, ils vont devoir attendre 5 à 8 semaines, c'est quand même compliqué" déclare Julie Pruvot, conseillère à la CAF de la Somme.Selon les syndicats,. "Est-il normal d'avoir des agents en CDD depuis plus de trois ans ? Est-il normal que la majorité des salariés soient bénéficiaires de cette prime ?" s'inquiète Yohann Leroux, délégué syndical CFDT. Selon le syndicaliste, il ne sera pas possible pour la CAF de payer toutes les demandes de prime d'activité au 5 février. "Le délai de réponse par mail passe de 3 à 10 jours et les délais de traitement de 4 semaines à plus de 3 mois" précise-t-il.Eric Ferez, délégué syndical FO CAF de la Somme, ajoute "On est à environ 10% d'allocataires en plus. On a des charges de travail où on ne s'en sort plus du tout et on pense que les salariés de la caisse d'allocations familiales sont oubliés puisqu'on n'a même pas eu de prime pour surcroît de travail, ce qu'ont eu les impôts".