Ailly-sur-Somme : une famille grièvement blessée après avoir percuté une maison en voiture

Vendredi 28 septembre 2018, un père de famille a perdu le contrôle de son véhicule à l’entrée d’Ailly-sur-Somme vers 22h. La voiture a violemment percuté la façade d’une maison située près de la route principale.



Le père et ses deux enfants à bord du véhicule ont été transportés à l’hôpital en état d’urgence absolue. La mère de famille, également présente, a été prise en charge par les secours mais présentait des blessures moins graves.



Pour l’instant, on ignore encore ce qui a provoqué cette sortie de route. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.