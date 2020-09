Les Amiénois appelés à bâtir un monument en carton pour les 800 ans de la cathédrale

À l'occasion des 800 ans de la cathédrale d'Amiens, l'artiste plasticien Olivier Grossetête propose aux habitants de réaliser un monument en carton. Des ateliers sont organisés dès le 17 septembre et le montage prévu sur le parvis de Notre-Dame le 25 septembre 2020.



Une œuvre participative

Informations et inscriptions Ateliers du 17 au 24 septembre 2020 de 9h à 18h au Coliseum d'Amiens. Inscriptions :

- Groupes (scolaires ou adultes) : patrimoine@amiens-metropole.com / Tél. 03 22 22 58 94

- Tout public inscriptions



Construction le 25 septembre de 9h à 20h place Notre-Dame.



Il tentera de lui voler la vedette le temps d'un week-end. Dès le 25 septembre, un monument en carton sera érigé sur le parvis de la cathédrale d'Amiens.À l'occasion des 800 ans de Notre-Dame d'Amiens, l'artiste plasticien Olivier Grossetête, connu pour ses œuvres en carton grandeur nature , propose de constuire une chapelle d’inspiration gothique. Le monument pourra mesurer jusqu'à 25 mètres de haut et compter 2 000 cartons.Cela fait une vingtaine d'années qu'Olivier Grossetête construit des monuments en carton. En France, mais aussi à travers le monde. Une expérience qui se veut avant tout collective. Sur chaque projet, l'artiste plasticien marseillais propose aux habitants, de tous âges de venir participer.À Amiens, une centaine de bâtisseurs sont attendus. La construction se déroulera en plusieurs temps. Du 17 au 24 septembre, les habitants sont invités à créer les pièces lors d'ateliers organisés au Coliseum. Le monument sera ensuite érigé le 25 septembre, exposé durant le week-end des 26 et 27 puis déconstruit le dimanche en fin d'après-midi. Le public est ainsi invité à démanteler la structure et emmener les cartons dans les bennes pour qu’ils soient recyclés.