Un Amiénois à l'Eurovision ?

Chanson Mercy

Mercy, c'est le prénom donné à une petite fille née sur un bateau humanitaire le 21 mai alors que sa maman fuyait son pays à bord d'un bateau clandestin. Sauvée par l’Aquarius en Méditerranée, elle donne naissance sur le navire à Mercy.Mercy, c'est aussi le titre de la chanson que l'Amiénois Jean-Karl Lucas et Emilie Satt qui forment le groupe Madame Monsieur ont écrite en mai dernier parce qu''"on a été émus par cette histoire (...) Cette chanson, c'est une chanson d'espoir", expliquent-ils à 20 Minutes. Cette chanson n'a pas été composée pour l'Eurovision. Mais elle a été pré-sélectionnée pour y représenter la France en mai prochain au Portugal. Elle défendra ses chances sur France 2 samedi soir dès 21h dans l'émission Destination Eurovision. Et c'est au public de choisir parmi les 18 candidats aux univers musicaux très différents. Madame Monsieur, c'est de la pop urbaine et électro aux accents parfois rap parfoisLe groupe Madame Monsieur, crée en 2013, est composé d'Emilie Satt et son mari, l'Amiénois Jean-Karl Lucas. En 2015, ils composent l'un des plus gros succès de l'année pour Youssoupha, Smile :Ils le rejoignent sur la scène du Zénith de Paris en novembre de la même année. Ils font également les premières parties d'Ibrahim Maalouf. Leur premier album est attendu courant 2018.