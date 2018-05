Un Amiénois à l'Eurovision

Un compositeur précoce

Amiens est à l'honneur pour cette 63e édition de l'Eurovision. Cette année, le grand concours a lieu à Lisbonne, au Portugal.La France est représentée par le duo popavec la chanson "Mercy" qui évoque l'histoire d'une fillette, née sur un bateau venant au secours des migrants en Méditerranée.Si la chanson est aujourd'hui déjà très connue, les deux artistes le sont moins. Emilie Satt, 29 ans, et Jean-Karl Lucas, 36 ans se sont rencontrés il y a 10 ans à Paris. Aujourd'hui, ils sont mariés. Elle est originaire de la côte d'Azur, lui est Picard.Jean-Karl a passé les 20 premières années de sa vie à Amiens.Le compositeur et guitariste a laissé des souvenirs émus aux personnes qui l'ont croisé. François Jolivaux était son professeur au collège. Il se souvient de ce garçon discret : "J'ai le souvenir de quelqu'un qui s'était très fortement épanoui à ce moment-là. Il était déjà porté par un élan musical certain mais ne sachant pas trop utiliser son corps".Depuis l'âge de 6 ans, Jean-Karl a effectivement suivi des cours au conservatoire d'Amiens où il a pratiqué l'alto. Son ancienne professeur Valérie Girbal suit d'un oeil attentif la carrière de son élève : "On ne pouvait pas imaginer un tel parcours mais. Il composait des petits duos qu'il nous apportait et qu'il jouait".Plus tard, le jeune homme se produira dans la salle de "La Lune des Pirates" avec son groupe Djinn Fizz avant de rejoindre la capitale.Ce soir, les Amiénois seront nombreux devant leur écran. Le duo, pourrait bien remporter l'Eurovision, 41 ans après Marie Myriam.