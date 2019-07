Un Amiénois organise des distributions d’eau pour les sans-abris

"La semaine dernière, en allant faire mes courses, je suis passé devant un sans-abri et son regard m’a fait mal au cœur. Alors j’ai décidé de lui acheter un pack d’eau". Depuis cette rencontre fortuite, Serge Ducasse décide de ne pas en rester là.Dans la foulée, l’amiénois de 39 ans lance l’opération "Leur eau pour 1 euro" pour inciter les gens à offrir des packs d’eau aux sans-abris. "Avec un euro, on fait plein de choses. On peut acheter du pain ou un jeu à gratter par exemple. Mais au lieu de dépenser cet argent bêtement, autant aider les personnes dans le besoin !" explique Serge, fonctionnaire territorial au services des eaux d’Amiens.Le 27 juin, il publie une vidéo sur sa page Facebook, dans laquelle il explique sa démarche. "En hiver, on parle des sans-abris, c’est Noël alors on se donne bonne conscience et on fait des bonnes actions, dénonce-t-il dans sa vidéo amateur. Mais en été, on ne pense qu’à notre gueule".Vendredi 28 juin et lundi 1er juillet, il a donc donné rendez-vous aux Amiénois via les réseaux sociaux pour apporter puis distribuer des bouteilles d’eau dans le centre-ville. "Pour l’instant, personne n’est venu mais cela ne m’a pas empêché d’acheter des packs et de tout distribuer avec ma nièce et quelques amis" raconte l’Amiénois, toujours optimiste.Serge Ducasse compte renouveler l’opération le week-end du 6 et 7 juillet et espère parvenir à "mobiliser du monde pour que personne ne meurt de soif ".