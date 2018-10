L'Amiénois qui vendait ses parfums de luxe à travers le monde

"Je ne crée pas des parfums, je fabrique des souvenirs", dit-il. Sensible aux parfums des fleurs depuis sa plus tendre enfance, Jean-Michel Duriez a créé ses premières fragrances dans le jardin de ses parents.Malgré des études informatiques, il retournera à son amour pour les senteurs en se formant à l'Institut Supérieur du Parfum à Versailles, puis à Grasse. Après quelques années comme nez chez deux grands parfumeurs, il décide en 2015 de lancer sa propre marque de luxe. Ses parfums unisexes se vendent aujourd'hui dans de grandes enseignes françaises mais aussi dans la plupart des capitales du monde, de Ryand à Dubaï, en passant par Londres, Moscou ou Tokyo. En deux ans d'activité, il a déjà lancé huit collections.► Découvrez son portrait par Yolande Malgras, Jérôme Arrignon et Mathieu Krim.