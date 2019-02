L'Amiénois Redouane Hennouni sacré champion de France sur 1500m lors des Championnats de France Handisport à Nantes

FRANCE INDOOR || INSTANTANÉ ZONE MIXTE

Le champion d’Europe 2018 du 1500m Redouane Hennouni Bouzidi (Amiens Université Club) nous livre ses impressions, très déterminé pour la suite de la saison...@AmiensMetropole @nmathle pic.twitter.com/IO5deoJdKc — Athlé Handisport (@AthleHandisport) 23 février 2019

Un parcours semé d'obstacles

Redouane Hennouni confirme sa place de leader dans l'athlétisme français enà Nantes."C'est ma première sortie de l'hiver confie-t-il à "Athlé Handisport" je suis fier de moi.. Je sais que j'en ai la possibilité et j'ai tout pour y arriver".Spécialiste du 3 000 mètres steeple (course de demi-fond avec obstacles), il fait partie des six athlètes français à avoir obtenu des médailles européennes, mondiales et olympiques en individuel dans une seule discipline.Redouane Hennouni n'a que 13 ans lorsqu'il subit un grave accident. Ce jour-là, le patineur multimédaillé est à l'entraînement quand il tombe. La championne de France de l'époque le percute violemment à la tête avec la lame de son patin, s'en suit un grave traumatisme.Le jeune garçon ne se laisse pas abattre. Il choisit de poursuivre la voie de l'athlétisme et après des années d'entraînement, il bat tous les records.