L'Amiénoise Valentine Roger en lice pour les Championnats du monde de boxe thaï

Palmarès de Valentine

Titres

À 27 ans, Valentine Roger s'apprête à réaliser un rêve. Cette institutrice amiénoise vient de s'envoler vers la Thaïlande pour tenter de décrocher une médaille aux Championnats du monde WMF de muay thaï confie Didier Jumel, son entraîneur et ce n’est pas un mot que j’emploie souvent mais c’est un produit du club. Elle a été formée ici donc je suis fier à 200% de sa progression".En 7 ans, cetteest effectivement passée des rings nationaux aux rings internationaux. "Quand je revois mes premiers combats, je n’étais vraiment pas très stratège, très réfléchie et j’avais tendance à foncer. Maintenant je réfléchis plus et j’essaie que mes coups fassent mal et pas seulement frapper pour frapper".Passée professionnelle, Valentine ne vit pas pour autant de son sport. L'institutrice a d'ailleurs dû compter sur son employeur pour se rendre en Thaïlande. "Ce n’est pas évident à expliquer aux parents et à l’inspection académique. Après, ils ont été compréhensifs. Je leur ai demandé une absence exceptionnelle et ils ont accepté. J’ai même eu quelques petits mots de la part de certains collègues. Ça fait plaisir".17 combats : 12 victoires (2ko) / 4 défaites / 1 match nulChampionne de la coupe de France 2013 - AmateurChampionne de Picardie 2014 - AmateurVice championne de France 2014 - AmateurChampionne de France 2015 - AmateurChampionne de la coupe de France 2015 - Semi professionnelVice championne de France 2016 - Semi profesionnelChampionne de France 2018 - Semi professionnel