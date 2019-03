L'Amiénoise Valentine Roger médaillée de bronze aux championnats du monde de boxe thaï

Pour ces premiers pas dans les championnats du monde, la boxeuse, Valentine Roger ne repart pas les mains vides.Une médaille de bronze et sa place sur le podium.La double championne de France, en catégorie amateur et semi-professionnel, a dû se confronter en demi-finale à une adversaire de taille, titrée championne du monde par la suite."Défaite par décision partagée contre la très expérimentée Paloma Arranz de Chypre. Merci à tous pour votre soutien, merci à l'AFMT de m'avoir donné la chance de vivre cette expérience extraordinaire" a t-elle écrit sur son compte Facebook.Cette institutrice de métier a tout de même pu réaliser son rêve et reste déterminée. "J’aurais aimé rentrer avec la ceinture, mais on retourne à l’entraînement et on prépare la suivante", a-t-elle confié.