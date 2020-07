À Amiens, 210 jeunes vont s'affronter dans un tournoi de foot représentant les nations africaines

"Réunir tous les quartiers d'Amiens, de toutes les origines, pour jouer au football"

13 nations africaines représentées

Un moment de convivialité

210 joueurs, 15 équipes, 4 jours de compétition. Samedi 11 juillet débutera la première édition de la CAN d'Amiens. Comprenez "Coupe d'Afrique des Nations" d'Amiens. Une petite soeur de la compétition continentale de football qui se déroule tous les deux ans sur le continent africain. Une compétition régulièrement déclinée en banlieue parisienne. L'événement est organisé par l'association amiénoise "l'équipe 80"."L’objectif c’était qu'à la levée de la crise sanitaire, on réunirait tous les quartiers d’Amiens, de toutes les origines, pour jouer au football", raconte Mohamed Azghoul, membre de l’association de l’Équipe 80.Pas moins de 13 nations africaines seront représentées dans cette compétition. "De l'Algérie à la République Démocratique du Congo, en passant par le Maroc, la Tunisie, le Gabon ou encore le Sénégal", détaille-t-il . Pour représenter son pays dans cette compétition, il faut avoir des origines (parents, grands-parents...) de ce pays. Pour ceux dont le pays ne serait pas représenté, les équipes "Africa United" et "Reste du monde", ouvrent leur porte à tous les participants, même s'ils n'ont aucune origine africaine.L'organisation est digne d'une compétition professionnelle. Des entraineurs sont venus coacher les équipes, des détections ont été organisées, tout comme des matches amicaux. Le tirage au sort a même été diffusé en direct sur Facebook et Instagram La compétition se déroule au Stade le Tonneau à Amiens Nord. Elle se déroule avec l'accord d'Amiens Métropole. La Croix-Rouge sera présente pour parer à d'éventuelle blessures. "Ça doit être un moment de convivialité, de partage. On a eu un confinement très long. Maintenant, tout en respectant les mesures de distanciation, on aimerait s’amuser", espère Mohamed Azghoul."Il y aura des jeunes de tous les quartiers d'Amiens et alentours, explique-t-il. Il y aura même d'anciens footballeurs professionnel", promet Mohamed Azghoul le sourire dans la voix.Le reste de l'année, l'association "l'Équipe 80", organise des lives sur les réseaux sociaux pour parler des rencontres de football amateurs de la région. "Pour mettre la lumière sur ces sportifs dont on n'entend pas forcément parler", explique Mohamed Azghou.