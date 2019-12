Amiens : 23e jour de mobilisation des cheminots contre la réforme des retraites

Le député de La France Insoumise aux côtés des cheminots à Amiens / © FTV/Perrine Ketels

Au 23e jour de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites, le mot d'ordre est "pas de trève pendant les fêtes". Ce soir un grand meeting intersyndical et interprofessionnel va se dérouler à la gare d'Amiens.Une assemblée générale et un repas sont prévus avec les cheminots en présence du député de La France Insoumise de la Somme François Ruffin. D'autres catégories professionnelles vont se joindre à ce rassemblement.Une nouvelle journée d'action est prévue le samedi 28 décembre. Cette mobilisation contre la réforme des retraites n'est pas sans rappeler les grèves de 1995 contre le plan Juppé qui furent à leur époque les plus importantes depuis celles de mai 68.