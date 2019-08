Amiens : 44 salariés de WN repris par Ageco, une centaine reçoivent leur lettre de licenciement

C'est l'aboutissement d'une longue succession de plans sociaux. 138 salariés de WN ont été convoqués par leur direction, à Amiens ce lundi 19 août, pour recevoir leur lettre de licenciement. L'entreprise WN, qui avait repris en juin 2018 une partie des effectifs et de la production de Whirlpool Amiens lors de la délocalisation du fabricant américain de sèche-linges en Pologne, avait ensuite été placée en redressement judiciaire début juin 2019.44 employés voient cependant leurs emplois conservés : ces heureux élus sont recrutés par Ageco agencement , une entreprise déjà présente sur le site de WN/Whirlpool depuis mai 2018. L'offre d'Ageco avait été validée par le tribunal de commerce fin juillet 2019. Le personnel repris a pu faire une visite des locaux d'Ageco ce 19 août.L'entreprise, spécialisée dans l'agencement de magasins, compte bien se développer : un atelier métal devrait voir le jour d'ici octobre 2019 et de nouveaux postes devraient être créés d'ici 2020, afin d'éventuellement reprendre les salariés de WN laissés sur le carreau.Sur les 44 employés, une vingtaine rejoindront ce nouvel atelier métal d'Ageco. 5 à 8 trouveront un poste dans l'atelier menuiserie, 5 ou 6 en digital et le reste dans l'encadrement. Le repreneur a privilégié des profils alliant "motivation, savoir-être et engagement".Chez les licenciés qui n'ont pas rencontré les repreneurs, les émotions sont partagées. Peu de surprise dans leurs rangs : Ageco avait déjà communiqué sur les postes qu'elle souhaitait conserver. Si la déception domine, certains, découragés par les deux plans sociaux en un an, sont soulagés de ne pas prendre part à une troisième aventure et sont déterminés à chercher un emploi ailleurs.