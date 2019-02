Amiens : 6,3 kg de cocaïne saisis par la brigade des douanes

Les 21 et 28 janvier, la brigade des douanes d'Amiens a effectué des contrôles sur des individus qui se trouvaient à bord de véhicules.



3,6 kg de cocaïne le premier jour et 1,08 kg le deuxième ont été dissimulés sous les habits des passeurs.



Le 24 janvier, c'est en vérifiant des passagers d'un bus international que 1,6 kg de cocaïne qui avait été ingéré, a été découvert.



"Ces trois dossiers se rapportent à des trafics de produits stupéfiants dans lesquels la cocaïne est acheminée entre l'Amérique du Sud et l'Europe par voie aérienne qui dessert la Guyane à l'aéroport d'Orly", indique la direction régionale des douanes dans un communiqué.

Entre 18 mois et 2 ans de prison

Devant le TGI d'Amiens la passeuse du 1,6 kg de cocaïne a été condamnée à 18 mois d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt ainsi qu'une amende douanière de 64 300€.



L'individu mis en cause le 21 janvier a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec mandat dépôt ainsi qu'au paiement d'une amende douanière d'un montant de 140 000€.



Celui interpellé le 28 janvier a été condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt ainsi que d'une amende douanière de 43 200 €.