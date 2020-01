À Amiens, les 832 ex-salariés de Goodyear espèrent la fin du combat judiciaire

🏭 On n'a pas pris le travail des salariés #Goodyear : on leur a volé ! On ne leur a pas pris leur usine, on leur a volée ! Je suis avec eux : on ne lâche pas les nôtres !



Les délocalisations c’est comme les retraites par capitalisation : c’est le monde pourri de la finance ! pic.twitter.com/Bi1EODfPIw