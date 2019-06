Amiens : accident entre un piéton et un bus Nemo avenue du Général de Gaulle

L'accident est survenu aux environs de midi ce vendredi 28 juin, avenue du Général de Gaulle à Amiens, dans la Somme. Un bus Nemo et un piéton sont impliqués. Alertés, les sapeurs-pompiers ont pris en charge dix personnes et procédaient à la mi-journée à leur évacuation. Le pronostic vital de l'une d'entre elles est engagé. Les neuf autres sont plus légèrement blessées.



D'importants moyens de secours ont été déployés. Les services de police se sont également rendus sur place.



► Plus d'informations à venir.