Amiens accueille le 15e Championnat National de Brass Band ce week-end

3 champions en 14 ans

13 participants répartis en 5 divisions

Né en Grande Bretagne à l'époque victorienne, le mouvement Brass Band connaît un véritable essor au milieu du XIXe siècle. Chaque village ou usine créait alors son propre orchestre.Celui-ci comprend entre 20 et 35 musiciens et se compose uniquement d'instruments de la famille des saxhorns, cornets, trombones et percussions. Il peut jouer des répertoires variés aux confins du jazz, de la musique militaire, de la fanfare et de la musique de cirque.Organisé par la Confédération Musicale de France (CMF) le Championnat national de Brass Band a été créé en 2004 pour promouvoir la pratique collective de la musique en France et ça marche. De 11 ensembles, ils sont 13 aujourd'hui à se produire devant le jury international.Depuis 2004, 3 champions se partagent la meilleure place : l' Æolus Brass Band , le Hauts de France Brass Band ​​​​​​ (ex-Brass Band Nord-Pas-de-Calais) et le Paris Brass Band , champion 2018.Les Brass Bands participants se divisent en 5 groupes, chacun avec une oeuvre imposée.​​