Amiens : les achats de fournitures scolaires ont commencé

Au mois d'août des parents se lancent dans l'achat des fournitures scolaires

La grande majorité des familles attend la fin du mois d'août, voir le début de la rentrée pour s'occuper des fournitures de rentrée scolaire. Mais certains décident de se débarrasser de cette tache avant même les départs en vacances et évitent ainsi la cohue dans les rayons. D'ailleurs, les professionnels anticipent, la liste des matériels en main, le choix dans les rayons des magasins est plus large."C'est moins cher, il y a plus de choix et moins d'affluence. Donc c'est plus intéressant et plus paisible de faire ses courses en cette période", raconte un père de famille."Il y a deux types de clientèle, celle qui anticipe et qui vient avant, et celle qui vient après les vacances. Mais il y aussi des familles qui pratiquent le double achat, c'est-à-dire que les parents achètent les cartables et les agendas avec la trousse en amont et après, ils reviennent pour l'achat des petites fournitures scolaires", souligne Thomas Fudal, manager du rayon papeterie d'une grande surface amiénoise.Mais il est possible pour ceux qui veulent éviter la corvée des achats des fournitures scolaires de déposer les listes sur Internet ou en boutique. Une fois préparées, il ne reste plus qu'à venir les chercher.Dans les librairies, les familles déposent la liste des manuels, dès la fin de l'année scolaire fin juin pour la rentrée suivante. "Ce qui permet d'éviter et d'anticiper les ruptures chez les éditeurs", explique Virginie Diot, gérante d'une librairie papeterie à Abbeville.