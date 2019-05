Amiens : alerte à la chenille urticante (la chenille processionnaire du chêne) 

Carte des Espaces Verts d'Amiens : les zones en jaune où l'on trouve la chenille processionnaire / © Amiens Métropole

Selon les observations du service des espaces verts d'Amiens Métropole, cette chenille a atteint atteint des proportions qui dépassent les seuils d’alerte, notamment sur deux secteurs à Amiens, l’entrée sud entre Amiens et Dury et la ZAC Paul Claudel. Au niveau de l’agglomération, on constate une infection sur la voie d’accès à Sapsa Bedding à Saleux.Cette chenille est urticante. Lors des contacts directs avec les nids et les chenilles, les poils urticants peuvent entrer en action et provoquer des troubles graves (oedèmes, accidents oculaires, vertiges, etc.) qui imposent un passage chez le médecin. Si des animaux domestiques sont touchés il est nécessaire de consulter un vétérinaire.Il est recommandé aux habitants d’être vigilants aux abords des chênes et de ne pas pratiquer des activités physiques.Le service des espaces verts a posé des pièges mais dans l’immédiat, ils ne vont pas éradiquer l’infestation. La semaine prochaine, un traitement par turbine en lutte micro biologique est envisagé.