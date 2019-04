Amiens : Arnaud Douay, le chanteur des Ravens crew, sélectionné pour Rock'n 1000 au Stade de France

Plus de 12.000 candidats en 48h



Il est éducateur sportif à Amiens. Mais Arnaud Douay est aussi, et surtout, le chanteur du groupe amiénois les Ravens Crew . Et le 29 juin, Arno sera l'un des 250 chanteurs à se produire sur la scène du stade de France pour la première édition française de Rock'n 1000. Une première édition parrainnée par Philippe Manoeuvre.Rock'n 1000, c'est un spectacle né en Italie qui regroupe 1000 musiciens plus ou moins : 250 batteurs, 250 bassistes, 250 guitaristes et 250 chanteurs. Des musiciens sélectionnés parmi les candidatures venues de toute la France.Arno a été avisé de sa participation à Rock'n 1000 début janvier dernier. "Dès que j'ai vu l'annonce sur Facebook, j'ai postulé dans la foulée. L'annonce était postée depuis 48 heures et j'étais déjà le 12.000e à répondre. Et ils n'en prenaient que 1.000. Donc je me suis dit "on verra bien". J'ai envoyé une vidéo de Ravens crew. C'est un medley de 7 à 8 morceaux très rock qui correspondaient à ce qu'ils attendaient. Je pense que c'est ce qui a joué. Et peut-être le fait que je chante bien aussi !"Ravens Crew, c'est un groupe né à Amiens en 1975. À l'origine de la formation, Christophe, guitariste. Auquel sont désormais associés Paul, également guitariste, Max, bassiste, Hubert et Fred, batteurs, qui se relaient en fonction des disponibilités de chacun. Quand les deux sont là, ils se partagent le concert. Sans oublier Lény, le manager. Arno est le dernier arrivé dans le groupe.Si le groupe va vraisembalement bientôt composer ses propres morceaux, son répertoire consiste pour le moment uniquement en des reprises, assez musclées, d’AC/DC, Stones, Mötorhead, Noir Désir.Et c'est justement ce type de chansons qu'Arno devra chanter au Rock'n 1000 : 18 grands classiques du rock, des Stones à Bowie, Nirvana ou Foo Fighters. L'Amiénois en connaît par cœur déjà la moitié. Il lui reste quand même à répéter une dizaine de morceaux. Des morceaux qu'il peaufinera avant le grand concert du 29 juin : il est convoqué au Stade de France pour deux jours de répétition avec les 999 autres musiciens dès le 27 juin."On n'est pas logés, ni payés. Mais je ne fais pas ça pour l'argent. Je le fais pour vivre l'expérience : c'est unique dans une vie !".Arno espère se faire des contacts voire sortir suffisamment du lot pour être sélectionné pour les éditions suivantes de Rock'n 1000 à l'étranger. En attendant, il va falloir gérer la montée progressive du trac de devoir chanter devant 55.000 spectateurs.