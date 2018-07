A Amiens, les ateliers municipaux en charge de l'organisation du Tour de France en grève

Les grévistes ont bloqué l'accès aux ateliers municipaux situés rue Alexandre Dumas à Amiens dès 5h ce matin. Un blocage et une grève illimitée. Ils dénoncent un "dialogue social en panne, burn out, régime indemnitaire, qualité de vie au travail dégradée, souffrance, non remplacements des départs en retraite, promesses non tenues par le Maire d’Amiens et l’exécutif", est-il précisé sur la page facebook de Laurent Beuvain, conseiller municipal communiste.Les ateliers municipaux de la rue Alexandre Dumas sont en charge de l'organisation des fêtes et des cérémonies : fêtes des écoles etc...Le service anti-tag est également installé dans ses locaux. Il est donc chargé de la mise en place du matériel pour le Tour de France. La 8ème étape doit arriver samedi après-midi à Amiens.Le centre technique de la rue Alexandre Dumas est le seul des 3 sites amiénois a être en grève. Il emploie 120 personnes. Les agents réclament le versement du régime indemnitaire à ceux qui ne le touchent pas parmi eux. Ils sont une quarantaine à ne pas avoir ces 45€ par mois. Une soixantaine d'agents sont en grève.Ces agents sont mobilisables 24h24, 7j/7 et sont payés entre 1.100 et 1.200€ nets en début de carrière.Ils menacent de ne pas installer les barrières sur le parcours du Tour de France et pour le 14 juillet.