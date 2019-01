A Amiens, beaucoup d'interrogations autour du projet industriel du repreneur du site de Whirlpool

Aucune réponse

Seulement 2 exemplaires de casiers réfrigérés

© France 3 Picardie

4 véhicules produits en deux ans

© France 3 Picardie

Interview de François Gorlia

Avec François Gorlia, CGT Whirlpool - France 3 Picardie

Interview de Frédéric Chantrelle

Avec Frédéric Chantrelle, membre du comité de suivi des ex-Whirlpool / CFDT Whirlpool - France 3 Picardie

C’était il y a deux ans, jour pour jour : Whirlpool annonçait la délocalisation de son usine de sèches linges d’Amiens vers la Pologne. Une fermeture annoncée puis une reprise au centre des attentions politiques et médiatiques. Mais où en est-on aujourd’hui ?L’été dernier, Whirlpool Amiens est devenu WN. W pour Whirlpool et N pour Nicolas, parce que derrière ce projet, il y a Nicolas Decayeux, un industriel picard. Très exposé au moment de la reprise. Beaucoup plus discret aujourd’hui. Consigne est même donnée aux salariés de ne pas nous parler, à nous les journalistes…Ce que fabrique cette usine n’est pourtant pas un secret. Mais on aurait bien aimé en parler avec le nouveau patron. Cela fait des mois qu’on le sollicite, lui ou son agence de communication. Sans succès…Ce qu’on sait, c'est que WN produit d’abord ces casiers réfrigérés connectés pour vous faire livrer vos courses…Il y en a en démonstration à Amiens, place René Goblet. Une installation qui a créé une polémique d’ailleurs avec les bâtiments de France. Mais, à notre connaissance, seuls deux modèles sont sortis de l’usine. Celui-ci et un autre dans un supermaché d’Amiens à usage exclusif des salariés de WN.Dans ce projet, il était également question de voitures électriques. Nicolas Decayeux l’avait annoncé : WN allait fabriquer des utilitaires électriques, sous le nom de WN Lander.Mais selon nos informations, seuls 4 exemplaires ont été assemblés à Amiens, et ils ne sont pas électriques. Et le carnet de commande est semble-t-il vide. De quoi inquiéter certaines personnes qui suivent ce dossier. Whirlpool a quand même investi 11 millions d'euros pour cette reprise et l'Etat, 4,5 millions.Pour le représentant CGT de Whirlpool, François Gorlia, deux ans, c'est un moment clé dans l'histoire de la réindustrialisation du site :Et au-delà du projet WN, il y a les ex Whirlpool, que deviennent ils exactement ? Ils étaient 286 Whirlpool, 160 font partie de la nouvelle aventure WN. Pour les autres, c’est un peu plus compliqué. Leur dossier est suivi par le comité mis en place à cet effet et dont fait partie Frééric Chantrelle, CFDT de Whirlpool :Deux ans après, c’est encore flou chez WN… Autant pour ceux qui recherchent un emploi que pour le nouveau projet industriel.