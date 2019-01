Notre reportage à Amiens

Amiens : bientôt la mise en place de la ligne de bus à haute fréquence !

Il s'appelle Nemo en hommage au personnage de Jules Verne, le futur bus électrique a été customisé par des dessinateurs amiénois, il effectue actuellement ses derniers tests techniques en ville. Et les travaux pour faire circuler les 43 véhicules en site propre sont en train de s'achever en centre-ville. 18 mois de travaux et au final quatre nouvelles lignes traverseront Amiens. Des bus toutes les 8 à 10 minutes aux heures de pointe. Circulant de 4h du matin jusqu'à minuit.L'inauguration est prévue fin mars. Et Nemo sera gratuit au mois d'avril. Et de façon permanente tous les samedis.