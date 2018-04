Amiens : Brigitte Fouré annonce la gratuité de certains parkings souterrains

En conférence de presse ce mardi 3 avril, le maire d'Amiens Brigitte Fouré a annoncé que certains parkings seraient gratuits dans le centre de la ville sur certaines plages horaires. Cette mesure s’applique sur les parkings Hôtel de Ville, Perret, Jacobins, 3 Cailloux, Saint Leu et Amiens 2.



Le parking des Halles est exclu du dispositif car il bénéficie déjà des tickets gratuits d'une heure distribués par les associations de commerçants et le parking la Vallée hors périmètre.



Le tarif au parking Saint-Leu-Cathédrale est ramené à un forfait de 1,50€ entre 19h et minuit pour tout stationnement supérieur à 1h30 (à l’exemple du parking Perret) ainsi que le dimanche de 10h à 20h.



En surface, la gratuité du stationnement est valable désormais de 12h30 jusqu'à 14h.



Brigitte Fouré annonce vouloir "favoriser le stationnement et l’attractivité du centre-ville" à l'heure où la circulation est très perturbée à cause des travaux en cours.