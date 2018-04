Amiens : le campus de l'université bloqué, les cours annulés

Résultats des motions :

- On rejoint la manif du 19 avril

- Dispense d’assiduité pour le 19 avril

- Reconduction de l’AG unitaire le 17 avril à midi

- Blocage de l’université le 19 avril https://t.co/0kHISRn75Z — UNEF Amiens Picardie (@UNEFAmiens) 12 avril 2018

Mobilisation de faible ampleur jusqu'ici

Le blocage de la FAC d'Amiens a été voté ! En espérant que ca suive !!!! — Arlequin (@Corentinnnnnnnn) 13 avril 2018

ILS ONT VOTER LE BLOCAGE A L'AG DE LA FAC D'AMIENS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH <3 <3 <3 <3 <3 — Tô-ssert-ouane. (@Thocerwan) 13 avril 2018

Replacons les choses dans leurs contextes. À Amiens vous avez voté le blocage du campus dans une AG réunissant 200 personnes. C'est ridicule au regard du nombre d'étudiants. Alors 2 constats: les étudiants ne veulent pas de blocage et ne peuvent/veulent pas venir voter. — Kévin (@FuturPenaliste) 17 avril 2018

Pas de cours ce jeudi 19 avril à la fac d'Amiens. Réunis en Assemblée Générale, les étudiants ont décidé de se mobiliser contre la sélection à l'université.Mardi 17 avril, ils ont voté une nouvelle fois en faveur du blocage du campus de l'Université de Picardie, confirmant une décision déjà prise quelques jours plus tôt, le 12.Ils entendent ainsi protester contre "la loi Vidal", de son vrai nom loi Orientation et réussite des étudiants (ORE) : la réforme est assimilée par ses opposants à l'introduction d'une sélection déguisée, notamment en mettant en place des attendus pour pouvoir intégrer l'université, avoir le baccalauréat ne suffisant donc plus.En réaction, le président de l'université Mohammed Benlahsen a pris un arrêté, publié ce mercredi 18, annulant les cours. En revanche les examens, eux, sont maintenus, a précisé Mohammed Benlahsen à nos confrères du Courrier Picard Ailleurs en France, certaines facultés sont déjà bloquées depuis un moment, à l'image des universités de Montpellier, Toulouse, Nanterre ou Lille. A Amiens, les étudiants commencent seulement à se mobiliser. Ce jeudi, ils ont prévu de rejoindre la manifestation des cheminots, à 14 h au départ de la gare, après une nouvelle AG à midi.A noter cependant que la mobilisation est de faible ampleur pour l'instant. Ainsi, environ 200 étudiants seulement étaient présents à l'AG du mardi 17. Et parmi eux, seulement 128 ont voté pour bloquer le campus.Sur les réseaux sociaux, certains se réjouissent de cette première journée d'action, quand d'autres manifestent leur mécontentement et leur désaccord :