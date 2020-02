Amiens : ce que l'on sait sur l'agression du proviseur du lycée de l'Acheuléen

Une enquête pour vol avec arme

On en sait maintenant un peu plus sur les circonstances de l'agression de Christian Duplessier, le proviseur du lycée professionnel de l'Acheuléen. Les faits ont eu lieu dans l'établissement scolaire, vers 22h00 samedi soir.Alerté par le déclenchement de l'alarme intrusion, Christian Duplessier se rend rapidement sur place et surprend un individu. Le proviseur se souvient d'avoir été alors "violemment frappé à la tête par un objet contendant qu'il n'a pu identifier", explique le procureur de la République.Christian Duplessier souffre d'ailleurs d'un hématome sur la partie gauche (causé par ce coup reçu à la tête) mais aussi d'une fracture du bras gauche ("résultat possible de la chute de la victime", selon le procureur) et présente deux plaies, au niveau de la poitrine de l'épaule. Mais pour le moment, impossible pour les experts de déterminer comment ces deux blessures sont survenues, ni avec quel objet elles ont été occasionnées.Sorti de l'hôpital depuis hier soir, Christian Duplessier fait l'objet d'une incapacité totale de travail (ITT) d'une durée de 5 jours.Les investigations, elles, se poursuivent pour tenter de retrouver l'individu et déterminer les circonstances exactes de cette agression. Une enquête pour "vol avec arme" a été ouverte.Les policiers travaillent notamment sur un lien possible avec des vols et tentatives de vols qui ont récemment été commis au Lycée de l'Acheuléen et pour lesquels des enquêtes étaient déjà en cours.