Amiens champion de France de hockey en salle

Le match a démarré sur les chapeaux de roue et a longtemps été serré. Dès la 13ème minute, Amiens ouvre le score contre le HC Valenciennes. Trois minutes plus tard, l'ASC creuse la marque avec un 2ème but. Le score est ramené à 2 buts à 1 par les Valenciennois à la fin de la première mi-temps. Avant de repasser à 3 buts à 1 en faveur des Picards.La rencontre se terminera 3 buts à 2, couronnant les Amiénois du titre de champion de France Elite de hockey en salle.La veille, les hockey en salle de l'ASC avaient battu les Lillois, champions de France Elite en titre.