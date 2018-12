Amiens : la chocolaterie Trogneux prise pour cible par les anti-Macron

En lien avec Brigitte Macron

La coupe est pleine pour le propriétaire de la chocolaterie Jean Trogneux située rue Delambre à Amiens.Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, Jean-Alexandre Trogneux est victime d'insultes et de menaces."J’ai l’impression d’être un bouc émissaire, un défouloir. Il faut rétablir la vérité", témoigne-t-il dans les colonnes du Parisien. Si le patron de la chocolaterie est bien le neveu de la première dame Brigitte Macron, il assure que le couple présidentiel n'est pas propriétaire de son entreprise qui compte six boutiques dans les Hauts-de-France. L'amalgame est pourtant fait et prend des proportions énormes."On crache sur la vitrine des magasins. On raconte aux salariés qu’ils ont un salaud de patron. Des vendeuses arrivent en pleurs dans mon bureau. Pire, on a menacé de faire brûler la chocolaterie sur les réseaux sociaux. La personne a été placée en garde à vue. J’ai peur de l’acte d’un déséquilibré", raconte-t-il, toujours dans le Parisien.Pour contrer les menaces, un système de vidéo-surveillance a été récemment installé, en espérant que les clients ne désertent pas la chocolaterie durant les fêtes.