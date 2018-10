Amiens choisit les énergies renouvelables pour se chauffer

Chantiers en cours : avenue de la Paix / Rues Voltaire et Montaigne pour le raccordement du lycée Delambre, Montaigne. Travaux en cours dans les chaufferies Rollin et Cité scolaire pour interconnexion de l’ancien au nouveau réseau.

Du 22 octobre au 5 novembre 2018 : rue Alexandre Dumas / traversée du boulevard de St Quentin /carrefours Laurendeau et Millevoye / Traversée république / Traversée du boulevard Alsace Lorraine.

Du 5 au 23 novembre 2018 : poursuite des travaux Delpech / remontée du Boulevard d’Alsace Lorraine.

Amiens a fait le choix des énergies renouvelables pour son réseau de chauffage. D'ici octobre 2019, le réseau de chaleur de la ville sera alimenté à 60% par les énergies renouvelables grâce à des centrales thermiques de cogénération. Elles remplaceront les chaudières au gaz.Ce choix permettra à la municipalité de faire des économies de l'ordre de 20% sur la facture de chauffage des établissements publics, les immeubles de bailleurs sociaux mais aussi des collèges et des lycées. Pour les particuliers, le gain sera de 15%.5 centrales de cogénération ont déjà été mises en place dans les quartiers Balzac, Coliseum et rue Alexandre Dumas, Pigeonnier et rue Pierre-RollinUn investissement de 4,5 millions d’euros qui vise la mise en place d'un réseau global alimenté à 60 % par les énergies renouvelables et de récupération tels que la géothermie,récupération des calories de la station Ambonne et de l’usine de méthanisation.Des travaux sont évidemment à prévoir dans les mois à venir :