À Amiens, Cliiink récompense ceux qui déposent leur verre au recyclage

La métropole d'Amiens déploie à partir du 8 décembre des bornes équipées du système de reconnaissance Cliiink. Pour chaque dépôt de verre, un Amiénois muni de l'application mobile gagnera des points et pourra les tranformer en réductions ou cadeaux auprès des commerces locaux.

🔴 En direct d' #Amiens pour l'inauguration du dispositif @Terra_Cliiink : déjà près de 1000 foyers inscrits et 1 million de dépôts caractérisés sur les bornes équipées à @AmiensMetropole !

Les habitants d'Amiens Métropole sont depuis peu récompensés quand ils trient le verre ♻️ pic.twitter.com/IdAZbrcHnt — Terradona (@Terradona) December 8, 2020

Déposer son verre au recyclage est désormais récompensé à Amiens. Ce 8 décembre, la métropole inaugure ses bornes équipées du système de reconnaissance Cliiink : celui-ci transforme chaque dépôt de verre en points, qui peuvent être cumulés puis échangés contre des réductions ou des offres chez le cinquantaine de commerçants partenaires ou en charge des domaines de la culture et du sport.Avant de jeter leur verre, les Amiénois pourront se connecter via l' application mobile Cliiink à l'un des 170 points de dépôt de la métropole situés à Amiens, Longueau, Camon et Rivery. Celle-ci leur attribuera les fameux points qu'ils pourront ensuite cumuler pour obtenir des bons d'achats et de réduction.La Ville et la Métropole d'Amiens ont inauguré les points de dépôt ce 8 décembre devant l'entrée du Coliséum d'Amiens, rue Maurice-Thédié. La maire (UDI) Brigitte Fouré et Alain Gest, président (LR) de l'agglomération, étaient présents.Les agglomérations de Grenoble, Limoges, Avignon, Montauban, Castelsarrasin, Cannes et Menton s'est aussi dotée de tels équipements.