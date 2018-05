Amiens : une collecte de vêtements pour les enfants d'Amérique Latine

de vêtements d'été (en très bon état) de 3 mois à 15 ans

de chaussures du 19 au 40

ainsi que des dons pour les frais de colisage

L'association Latinos en Amiens organise samedi 12 mai une collecte solidaire de vêtements pour les enfants du Vénézuela et du Pérou, filles et garçons. L'Unicef Picardie s'est associé au projet en mettant à disposition ses locaux rue de Cagny.La collecte aura lieu de 10h à 15h. L'association a besoin :C'est un des membres de l'association quidans la ville de Barquisimeto et deux autres au Pérou dans la ville de Piura.Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter par mail :