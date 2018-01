Amiens : une collection à faire pâlir les rois

Collectionneur de fèves

Intervenant : Jean-Claude Belanger, fabophile - Equipe : JUTEAU- LERMECHIN Christelle, CROCI Jean-Louis, DEBRAYE Isabelle

La fabophilie est une activité qui consiste à collectionner les fèves de galettes des rois. Jean-Claude Bélanger est tombé dedans il y a 23 ans. Il en possède aujourd'hui 70 000.Depuis, il ne cesse de chiner. Son objectif est d'avoir toutes les figurines d'une même série. Pas facile quand on sait qu'il sort 6 000 statuettes chaque année.Leur valeur dépend de la rareté de la série. Sur les bourses d'échanges, une pièce peut valoir 1 € mais cela peut monter à 10, 15, 25 euros la fève. Les plus rares sont celles de 1900, 1910. "Celles-là, on en trouve tous les deux ou trois ans", précise Jean-Claude.Le collectionneur possède forcément les fèves de la Première Guerre mondiale et vise la série 1918 qu'un boulanger de Corbie met dans ses galettes cette année.Il réserve également un emplacement dans la série des hommes politiques : "Pour Emmanuel Macron, la place est là. Ce sera sûrement pour l'année prochaine".