Amiens : un couple placé en garde-à-vue après le décès d'une fillette de 4 ans

Deux individus, un homme et une femme, ont été placés en garde à vue à Amiens, mardi 27 novembre. Ce couple est suspecté par les enquêteurs d'être impliqués dans la mort de K., une jeune fille de quatre ans décédée au CHU d'Amiens trois jours plus tôt.



C'est sa mère et son beau-père qui avaient conduit la jeune fille à l'hôpital, dans la nuit de mercredi 21 au jeudi 22 novembre. Selon leurs dires, l'enfant avait été percutée par une voiture dont le conducteur aurait pris la fuite. K. présentait notamment un grave traumatisme crânien et était dans un état grave.

Un homicide volontaire ? Mais les premiers éléments de l'enquête, associés au résultat de l'autopsie, ont mis en évidence des incohérences dans les explications des parents. Des faits de violences graves sur cet enfant ont par ailleurs été mis en lumière par les enquêteurs. La mère et le beau-père placé en garde à vue sont suspectés d’"homicide volontaire aggravé" et "violences habituelles aggravées".



La famille vivait à Amiens. Les quatre autres enfants vivant au sein du foyer, âgés de 2 à 14 ans, ont tous fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du parquet le 22 novembre.