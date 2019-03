Amiens : le coureur Menad Lamrani obtiendra bientôt son titre de séjour

Après ses nombreuses victoires en athlétisme, en voici une nouvelle et peut-être la plus importante pour lui.Menad Lamrani obtiendra bientôtAprès un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la préfecture de la Somme a décidé de faire marche arrière."De manière tout à fait exceptionnelle, et pour prendre en comptede M. Lamrani, un titre de séjour lui sera délivré prochainement", a-t-elle indiqué dans un communiqué.Le jeune homme d'origine algérienne s'est illustré de nombreuses fois lors de courses dans la région. La preuve, dimanche dernier, il terminait premier du semi-marathon de Boucles de la Seine en Normandie. Son avis d'expulsion avait ému tout le lycée de l'Acheuléen où le jeune homme est scolarisé. Une mobilisation avait même eu lieu lundi 11 mars pour demander que sa situation soit régularisée.