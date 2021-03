Amiens : découvrez les finalistes du concours "dessine ta fac" de l'Université de Picardie

L'Université de Picardie Jules-Verne (UPJV) dévoile ce 19 mars les six œuvres finalistes du concours Dessine ta fac, retenues parmi celles de 81 participants. Organisé de mi-janvier à mi-février, ce concours proposait aux étudiants de représenter leur université sur une affiche.

En cette période d'épidémie de Covid-19, l'Université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a décidé d'égayer un peu le quotidien confiné de ses étudiants. Organisé de la mi-janvier à la mi-février, le concours Dessine ta fac proposait à la population étudiante picarde de réaliser une affiche de format A3 (297x420 mm) sur le thème de leur ville d'étude. Leur seule contrainte : représenter un bâtiment de leur campus ou le portrait de Jules Verne, l'auteur de Vingt mille lieues sous les mers dont le nom est aujourd'hui associé à l'université.

Le nom des six finalistes et leurs œuvres ont été dévoilés ce 19 mars par l'université. Le palmarès témoigne de la diversité des techniques utilisées par les étudiants : si certains ont préféré le dessin numérique au papier et l'aquarelle, d'autres ont choisi de représenter tantôt l'écrivain avec un baluchon ou dans une montgolfière (un clin d'oeil à Cinq semaines en ballon ou au Tour du monde en 80 jours ?), tantôt des bâtiments des différents campus.

Le premier prix du concours Dessine ta fac a été remporté par Anthony Rico, étudiant à l'UFR des arts. • © UPJV / Anthony Rico

Anthony Rico, étudiant à l'UFR des arts qui a remporté le 1er prix, a préféré mettre en valeur, dans un style noir et blanc proche du manga, les bâtiments qui composent les différents pôles d'Amiens comme le pôle campus sud (1ère case) , le pôle cathédrale (2e case) ou la citadelle (dernière case). Il verra sa planche déclinée sur les supports de communication de l'UPJV.

Le palmarès et les prix

1 er prix : Anthony Rico, UFR des arts (500 euros)

2e prix : Maximilien Delfau, UFR histoire-géographie (300 euros)

3e prix : Tiphaine Sonntag, UFR des sciences (100 euros)

4e prix : Cédric Eudier, UFR des arts (100 euros)

5e prix : Romain Boubert, UFR des langues (100 euros)

prix : Romain Boubert, UFR des langues (100 euros) 6e prix : Marie Descroix, UFR d’histoire-géographie (100 euros)

Ces prix seront remis le 24 mars aux lauréats par le président de l'université, Mohammed Bensahlen, par la vice-présidente international Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, et des membres du jury. L'ensemble des 81 œuvres sera "valorisé à travers une exposition itinérante" sur les différents sites universitaires, souligne l'UPJV.