Amiens : démarrage prometteur pour le plus grand site de motocross indoor d'Europe

Un point d'honneur à la sécurité

Les bruits motos résonnent désormais dans toute la zone industrielle d'Amiens Nord. C'est ici que s'est installée, le plus grand complexe de motocross en intérieur d'Europe. Au total,sont consacrés à ce sport qui comptedans la région.L'idée est née dans la tête de Bruno Villalpanda et Martial Petit il y a deux ans. Ces deux passionnés de motocross se sont lancés avec leur fonds propre pour répondre au besoin d'entraînement en hiver : "On s'est dit qu'il fallait quelque chose qui soit ouvert toute l'année."Et depuis : "Ca marche fort", se réjouit Bruno. Les deux associés estiment que plus de"Là on commence à aller au-delà des frontières. Nous avons les Belges, les Anglais, les Hollandais. Les gens font jusqu'à 800 kilomètres pour venir rouler", annonce fièrement Martial.Alfie et Billy sont venus d'Angleterre avec leur père. Ils ont entendu parler de MX Arena par un ami déjà venu le week-end précédent: "On n'a pas ça en Angleterre", se désole Billy, avant d'ajouter: "Ça vaut le coup de venir!"."C'est adapté à tous niveaux" estime un motard de la région, content, de pouvoir rouler en hiver et sur ce terrain.Vigilant sur les pistes Bruno applaudit un joli saut avant d'hurler à celui qui suit de se tenir debout lorsqu'il fait des sauts. Il veille.et la piste respecte des normes bien précises : deux commissions et une homologation de la fédération française de motocross sont gages de la sécurité."On s'était mis un honneur particulier à assurer la sécurité de nos pilotes. Vous pouvez voir des milliers de pneus, entre deux et trois milles, des dizaines de palots de paille, des filets de protection..." Des extracteurs ont aussi été installés pour purifier l'air régulièrement.La prochaine étape est", un "espace d'éveil" à la moto, mais pas de compétition. Les deux associés l'ont dit pour ce complexe ce sont "les choses en grand ou rien".