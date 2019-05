Amiens : détente et moules-frites avec la Cie Kudsak sur “la Plage au Bout d'la Rue”

Fondée en 2014 à Amiens, dans la Somme, la compagnie Kudsak est une jeune compagnie qui travaille sur le concept de l'entresort et sur la fragile frontière entre l'acteur et le spectateur. Dans ce théâtre, on entre, on regarde et on sort.Après une première création, l'Aquaquarium qui proposait un travail autour d'un musée de la mer pour le moins original, Kudsak crée les Bibit Flyers. Un duo de punks privés de chiens prêts à tous les excès.Puis vient en 2017, l'idée saugrenue d'amener une fois par an la mer jusque dans la ville. C'est la Plage au bout d'la Rue Un événement balnéaire organisé le temps d'un week-end, avec au programme : moules-frites, piscine, bar à cocktail, glaces et musique avec la fanfare Extreme Georgette.Rendez-vous entre 12h et 19h au 2 rue Lescouvé à Amiens.