Amiens : deux personnes mortes dans l'incendie d'une maison

Il aura fallu cinq heures pendant la nuit à vingt sapeurs-pompiers équipés d’importants moyens pour venir à bout du sinistre. Mercredi matin, des officiers de police judiciaire d'Amiens recherchaient déjà des indices sur les causes du drame.

L'incendie s’est déclaré mardi soir dans une habitation de type amiénoise située au 105, avenue Louis-Blanc à Amiens. Les sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux vers 22h30, ont découvert le corps d'une femme âgée de 80 ans partiellement brulée et en arrêt respiratoire, qui n'a pu être réanimée. Un second corps, carbonisé, a été retrouvé plus tard dans les décombres.

Selon le capitaine Nicolas Drouin du Sdis de la Somme, les sapeurs-pompiers ont constaté, que "l’avant de la maison était plutôt préservé. Par contre, l’arrière était entièrement détruit avec un important risque de propagation sur des dépendances accolées à la construction de la maison".

L’importance du feu s’expliquerait par les matières stockées à l’intérieur : "C’était un ancien magasin de tapissier-décorateur, donc à l’intérieur il y avait beaucoup de mobiliers, de matelas, de rembourrage, de tapisseries (...) qui ne demandaient qu’à brûler", explique le capitaine Drouin.