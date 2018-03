À Amiens, une dictée géante pour lutter contre l’illettrisme

Un reportage de Laurent Pénichou, Nicolas Corselle et Cédric Delangle. Avec Sandra Moubarak, pianiste et soprano lyrique ; Michel Uhlrich, intervenant à l'école Emile Lesot et Yannick Léandri, directeur de l'école Voltaire.

Prolégomène ? Praulégomaine ? Prolaigoméne ? Voilà les questions auxquelles ont dû réfléchir les participants de la dictée nationale organisée samedi 17 mars à Amiens.Chaque adulte a payé 5 euros pour se soumettre à la torture, dont le bourreau n’était autre que Sandra Moubarak, pianiste et soprano lyrique. Cette dernière s’est prêtée au jeu de la lecture.Les plus forts en dictée sont repartis avec de la lecture. Quant aux prolégomènes, sachez qu'il s'agit d'une longue introduction placée en tête d'un ouvrage. Et que ce mot s’utilise toujours au pluriel !En France, l'illettrisme touche 7% de la population active en France contre près de 11% en Picardie, avec une pointe à 16,7% dans l'Aisne.