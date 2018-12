À Amiens, l'EFS lance un appel au don de sang pendant les fêtes de fin d'année

A Amiens, l'établissement français du sang lance un appel au don

L'établissement Français du Sang d'Amiens lance un appel au don. Un reportage de Thierry Bonté et Laurent Pénichou.

Pendant les fêtes de fin d’année, l’Etablissement Français du Sang recense 10% de donneurs en moins. Pourtant, les besoins sont constants même en période de vacances. Mais entre les courses de Noël et les épidémies hivernales, les donneurs ne se précipitent pas à la maison du don, située dans le quartier Saint-Leu d’Amiens. L’EFS lance donc un appel au don pour remplir les stocks et inciter les Picards à donner leur sang même au mois de décembre.Une cinquantaine de personnes pousse chaque jour la porte de la maison du don d’Amiens. Heureusement, le centre peut compter sur ses habitués comme Philippe : « Je suis un professionnel de la route, je suis chauffeur taxi et donc témoin régulièrement de visions particulières sur des accidents très graves. Donc je me dis qu’on peut tous avoir besoin de sang à un moment ou à un autre ».Pour faciliter les dons, des antennes mobiles se déplacement chaque jour dans les trois départements picards. Bilan : en 2017, 69 000 prélèvements ont été effectués en Picardie pour alimenter les stocks.Le pays dispose d'environ douze jours de réserve pour faire face aux besoins croissants en période vigipirate. Pour trouver un point de collecte près de chez vous, L’EFS met également à jour une cartographie afin de faciliter ce geste solidaire et citoyen.