Amiens : Emmanuelle Wargon attendue le vendredi 31 janvier au forum sur le développement durable

Tous les ans depuis 2009, un forum sur les questions de développement durable, le FOREDD . Deux jours de séminaire qui se tiennent les 30 et 31 janvier 2020, à l’université Picardie-Jules-Verne et à l’Atelier Canopé d’Amiens.Le vendredi, La secrétaire d'Etat à la Transition écologique Emmanuelle Wargon sera à Amiens pour assister à la restitution des travaux des élus du conseil national de la vie lycéenne et d'éco-délégués sur les questions de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique.L'objectif est d'inciter et de former les jeunes aux grands enjeux environnementaux de demain.