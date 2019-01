Amiens : encore en projet, le nouveau parking du CHU fait déjà l'objet d'une pétition

Le futur parking de 1 000 places de stationnement du CHU d'Amiens sera-t-il payant ? Selon le Courrier Picard et une pétition mise en ligne par le conseiller municipal communiste Laurent Beuvain, la réponse est oui : ce parking prévu pour augmenter la capacité de stationnement du CHU Sud pourrait mettre les porte-monnaie des visiteurs et des malades à contribution.Un appel d'offre est en cours pour choisir un prestataire qui gérera par délégation ce parking. Avec ce nouveau parking, le nombre de places de stationnement passerait de 3 000 à 4 000 à l'horizon 2020. La direction de l'hôpital assure que rien ne sera décidé avant février, ce qui n'empêche pas ce dossier de susciter de vives réactions. La pétition contre ce stationnement payant compte actuellement 700 signatures.Même si la pilule a du mal à passer, l'idée d'un parking payant au sein d'un établissement hospitalier public n'est pas nouvelle. À titre d'exemple, le stationnement est payant à l’hôpital Sainte-Anne dans le XIVe arrondissement de Paris. D'autres établissements hospitaliers ont envisagé ou envisagent de supprimer la gratuité du stationnement pour les patients et les visiteurs. C'est un moyen de récupérer des financements supplémentaires.