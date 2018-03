Amiens : des étudiants de l'UPJV lancent l'opération #FéminiseTonAmphi

Sur le campus du centre-ville, il n'y a qu'un amphithéâtre qui porte le nom d'une femme (N. Decooopan). Et ça ne plaît pas aux membres du comité Jeunes Génération-s d’Amiens, qui ont décidé de lancer l'opération #FéminiseTonAmphi mardi 20 mars.



Le temps d'une journée, les dix amphithéâtres vont prendre le nom de femmes célèbres. Ainsi, Madeleine Michelis, Simon Veil, Olympe de Gouges, Hannah Arendt, Monique Pinçon-Charlot, Edith Cresson, Gisèle Halimi, Nonna Mayer et Victorine Autier seront mises à l'honneur.



Prise de conscience

Elles ont été avocates, sociologues, ministres, philosophes, et ont marqué l'histoire par leur intelligence et leur force de caractère. "Le premier objectif de cette mobilisation est de permettre une prise de conscience. Par habitude, on prête peu d’attention aux noms des amphithéâtres. Pourtant, ces pratiques du quotidien contribuent, inconsciemment ou non, à reproduire les inégalités que connaissent les femmes", considèrent les membres du comité estudiantin.



Le second objectif est d’obtenir une dénomination paritaire des amphithéâtres. Pour ce faire, une grande consultation pourrait être organisée auprès des étudiants et de l’ensemble du personnel.



Plusieurs universités ont déjà oeuvré dans ce sens. L’école Science Po Paris, par exemple a déjà renommé deux de ses amphithéâtres Simone Veil et Jeannie de Clarens le 8 mars dernier.



Et si l’UPJV devenait précurseure en optant pour la désignation paritaire des amphithéâtres ?





